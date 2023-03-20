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ЛАДА.kz » Партнерский проект

Опубликовано: Сегодня, 08:58

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Почему каждому казахстанцу стоит узнать о кэшбэк-сервисе Picodi

Кэшбэк-сервисе Picodi
Рассказываем, как сэкономить более чем в 22-х магазинах и интернет-сервисах в РК.

Все чаще новостные паблики сообщают о стремительно растущей стоимости продуктовой и потребительской корзин. Государство выделяет средства для сдерживания цен на социально-значимые продукты питания, однако цены на одежду, технику, бытовую химию, игрушки и иные товары народного потребления неумолимо ползут вверх. И тут уже экономит кто как может: кто-то идет на базар - там можно выторговать более привлекательную цену, кто-то ждет сезонных скидок в масс-маркетах, а кто-то ищет максимально выгодный ценник в интернет-магазинах.

Аналитики онлайн-сервиса Picodi, работающего на территории РК еще с 2015 года, отмечают, что именно продукты и одежда - то, на чем сегодня экономят казахстанцы больше всего. И слово «кэшбэк» сегодня известно многим держателям банковских карт, ведь именно при оплате картой покупателям чаще всего возвращается часть средств за приобретенный товар. Это могут быть не только деньги, но, например, мили, бонусы или скидочные баллы. Тем более печально, что пользуются данной привилегией лишь 18% казахстанцев. А ведь экономить совсем не трудно.

Например,
- получить возврат средств в размере 15%, а это может составить до 10 000 тенге, реально уже при первой покупке, лишь зарегистрировавшись на сервисе Picodi;
- за каждого приведенного вами клиента Picodi начислит вознаграждение в размере 1000 тенге;
- следующие приобретения вернут вам до 8% от стоимости покупки;
- приятный момент - скидки и кэшбек суммируются и ваша выгода от онлайн-шопинга еще более весомая!

Почему каждому казахстанцу стоит узнать о кэшбэк-сервисе Picodi


Алиэкспресс, Технодом, Yves Rocher, Booking, iHerb, MarkFormelle и другие популярные магазины, а также авиакомпании, микрокредитные организации и многие другие предлагают скидки и промокоды на кэшбэк-сервисе Picodi . Кстати, 38% - именно столько в среднем экономят пользователи этого ресурса на покупках!

Не бойтесь начать, даже если смысл сервиса вам пока не понятен. У Picodi все просто и доступно, есть ответы на часто возникающие вопросы, а до конечного результата вас буквально доведут за ручку. Заработанное на покупках можно вывести на PayPal или Binance. Не тратьте время попусту, регистрируйтесь на Picodi и удачного вам шопинга!

Партнерский проект



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