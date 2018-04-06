14 (1144) 5 апреля 2018

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Компании с сайта va.kz

Платные объявления с сайта va.kz

Продам Гараж за 1 300 000 тенге

Сдам Магазин Ольга за 530 000 тенге

Продам 2-комнатную квартиру за 10 000 000 тенге

Сдам 1-комнатную квартиру за 9 000 тенге

Сдам Помещение за 60 000 тенге

Продам СОТ Рекон, дом за 12 000 000 тенге

Продам СОТ Южный, дачу за 5 500 000 тенге

Продам Приморский, дом с зем. участком за 32 000 000 тенге

Продам 2-комнатную квартиру за 7 000 000 тенге

Продам 1-комнатную квартиру за 6 500 000 тенге

Продам 6-комнатную квартиру за 41 000 000 тенге

Продам 2-комнатную квартиру за 12 000 000 тенге

Продам Площадь коммерческую за 5 500 000 тенге

Продам Г. Уральск, помещение за 123 950 000 тенге

Компании с сайта va.kz

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