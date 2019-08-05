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ЛАДА.kz » Опрос

В Казахстане вновь разрешены батуты

Просмотров:320 Опубликовано: Сегодня, 12:35
По словам председателя комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК Владимира Беккера, как передает NV.kz родителям стоит самостоятельно оценивать ситуацию и степень опасности.

До этого деятельность владельцев батутов приостанавливали, потому как отсутствовал единый стандарт на их эксплуатацию. С 1 июля 2019 года национальный стандарт таки ввели в действие.

- Родителям стоит самостоятельно оценивать ситуацию и степень опасности, то есть посмотреть на состояние батута, количество людей на нём, есть ли контроль над эксплуатацией аттракциона. Нельзя вместе прыгать на одном батуте трёхлетним детям и тем, которым 15 лет. Эти требования прописаны в технических регламентах. Должны быть определены возрастные и весовые категории. Также должны быть ограничения по весу, - поделился Владимир Беккер.

За последние месяцы батуты стали одной из самых обсуждаемых тем в стране. По всей республике на них то и дело случались трагедии. В Караганде в результате опрокидывания батута погиб 12-летний ребёнок, еще двое детей получили различные травмы.

Напомним, в Актау родители искали своих детей на аттракционе после того, как батут сдулся.

В Жанаозене сильный ветер сорвал батут с креплений.

После инцидента батуты запретили устанавливать в Жанаозене.

Но местных предпринимателей запрет акимата не остановил. Батуты продолжали функционировать.
 

Согласны ли вы с введением разрешения на установку батутов?


Я за батуты - 0 (0%)

Категорически против, так как считаю их опасными для детей - 7 (50%)

За, но при условии строгого контроля со стороны чиновников - 7 (50%)


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Комментарии ( 1 )

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  • arelav_74
 Леська (Посетители) Сегодня, 12:42
Нормальные родители своих детей туда уже не поведут и не пустят. Сами и закроются за ненадобностью. А сколько таких нормальных покажет время
 
 

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