В Казахстане вновь разрешены батуты

По словам председателя комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК Владимира Беккера, как передает NV.kz
родителям стоит самостоятельно оценивать ситуацию и степень опасности.
До этого деятельность владельцев батутов приостанавливали, потому как отсутствовал единый стандарт на их эксплуатацию. С 1 июля 2019 года национальный стандарт таки ввели в действие.
- Родителям стоит самостоятельно оценивать ситуацию и степень опасности, то есть посмотреть на состояние батута, количество людей на нём, есть ли контроль над эксплуатацией аттракциона. Нельзя вместе прыгать на одном батуте трёхлетним детям и тем, которым 15 лет. Эти требования прописаны в технических регламентах. Должны быть определены возрастные и весовые категории. Также должны быть ограничения по весу, - поделился Владимир Беккер.
За последние месяцы батуты стали одной из самых обсуждаемых тем в стране. По всей республике на них то и дело случались трагедии. В Караганде в результате опрокидывания батута погиб 12-летний ребёнок, еще двое детей получили различные травмы.
Напомним, в Актау родители искали
своих детей на аттракционе после того, как батут сдулся.
В Жанаозене сильный ветер сорвал
батут с креплений.
После инцидента батуты запретили
устанавливать в Жанаозене.
Но местных предпринимателей запрет акимата не остановил. Батуты продолжали
функционировать.