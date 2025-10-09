Ржавые остановки - снова сэкономили?

Қазақ тіліне аудару

Прошло всего полгода с момента установки новых автобусных остановок в Актау. Тогда всё выглядело красиво и современно — стеклянные панели, навес, аккуратные лавочки. Казалось, что город действительно стал комфортнее для пассажиров. Но сегодня реальность другая: металлические конструкции уже ржавеют, а краска на крыше выцветает и отслаивается. Полгода!

И это в нашем жарком и сухом климате, где ржавчина обычно не появляется так быстро по причине редких осадков. Возникает логичный вопрос: На чём решили сэкономить? Использовали дешёвый металл? Нарушили технологию покраски? Или просто выбрали подрядчика «по знакомству»?

Все эти остановки построены на бюджетные средства, а значит — на деньги горожан. Почему мы должны смотреть, как то, что сделано за наш счёт, превращается в ржавое сооружение через несколько месяцев? Мы, жители Актау, имеем полное право требовать отчёта о затраченных средствах и качестве выполненных работ. Кто подрядчик?

Кто принимал эти остановки в эксплуатацию? Пора перестать выдавать дешёвую халтуру за благоустройство. Если уже тратятся миллионы из бюджета, пусть результат будет долговечным, а не ржавым спустя полгода.