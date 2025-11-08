Благодарность полиции

Добрый день))

Меня зовут Сергеева Оксана Борисовна.

Хотела бы через вашу страницу выразить огромную благодарность сотрудникам полиции Орысбаеву А. и Сайлаубаеву Г.

5 ноября я переходила дорогу и почувствовала острую боль в ноге. Идти больше не могла, села прямо на землю. Невозможно было наступать на ногу. В это время мимо проезжал полицейский патруль. Сотрудники увидели меня, подошли, помогли подняться и довезли меня до моего дома. Спасибо им огромное за чуткость и доброту! Здоровья и благополучия их семьям! Особая благодарность их родителям за то, что воспитали таких добрых отзывчивых людей!