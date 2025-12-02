Восстановите асфальт в микрорайоне «Коктем»!

Настоятельно просим решить вопрос со строительством участка дороги, проходящей рядом с нашим домом, ситуация сложилась так, что в 2023 году, декабре месяце. прорвало трубу отопления, находившуюся под асфальтом. При замене трубы асфальт весь перекопали и с тех пор все так и осталось, даже при небольших осадках все превращается в грязевое месиво. Наши неоднократные обращения по инстанциям были безрезультатны.

С уважением, Бердибай Джалмагамбетов.