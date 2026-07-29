Хочу выразить благодарность оперуполномоченному Құмарову Ахмаду Арманұлы, работающему в Управлении по противодействию киберпреступности Департамента полиции Мангистауской области.

Мой несовершеннолетний сын, найдя объявление в интернете, оплатил мошенникам. И я обратилась в полицию за помощью. Благодаря грамотным действиям и ответственности Ахмада Арманұлы злоумышленники были установлены в кратчайшие сроки и вся сумма была возвращена. Такие сотрудники, как Құмар Ахмад Арманұлы, являются достойным примером добросовестного выполнения служебного долга, подтверждая, что граждане всегда могут рассчитывать на защиту и помощь со стороны органов правопорядка. Своей работой Вы доказываете, что в органах внутренних дел Республики Казахстан служат люди, готовые всегда прийти на помощь гражданам и защитить законные интересы общества. Ваша преданность своему делу и принципиальность являются достойным примером для коллег и служат надежной защитой прав и безопасности граждан Республики Казахстан. Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия, терпения и дальнейших успехов в Вашей нелегкой, но очень важной службе!

С уважением, Полунина И.В.