«OCEANMAN Kazakhstan» в Актау: во сколько соревнования обойдутся бюджету

В Актау планируется масштабный морской заплыв «OCEANMAN Kazakhstan». Lada.kz узнала, сколько планируется потратить на проведение мероприятия.

Иллюстративное фото: depositphotos.com/vilevi

Согласно данным госзакупок, заплыв «OCEANMAN Kazakhstan», который планируется провести в конце августа, обойдется городскому бюджету 1,7 млн тенге.

Изначально на проведение соревнований было выделено 3 742 900 тенге. В результате запроса ценовых предложений победил ИП Жанерке (предприниматель зарегистрирован в Талдыкоргане), который предложил выполнить перечень указанных работ за 1 761 000 тенге. Именно на эту сумму был заключен договор.

Согласно технической документации, поставщик должен будет изготовить баннеры, бейджики, наклейки на буйки, финишную ленту и другую полиграфическую продукцию. Также предприниматель подрядился изготовить и доставить парусные флаги для виндера.

В перечень требуемых работ выходит обеспечение мероприятия столами и стульями, палатками (не менее 30 штук), а также установка и обслуживание в течение трех дней биотулаетов. Их должно быть не менее девяти единиц.

Один биотуалет должен обеспечивать 250-300 посещений. Биотуалеты требуют постоянную и регулярную уборку, санитарную обработку в течение всего времени - от начала до окончания мероприятий, и наличие туалетной бумаги в необходимом количестве, - говорится в техзадании.

К слову, ранее на проведение мероприятия планировали потратить 120 млн тенге. Открытый конкурс был опубликован 13 июня, однако, по неизвестной причине, был отменен.

Напомним, ранее жителей и гостей Актау приглашали принять участие в морском заплыве «OCEANMAN Kazakhstan». Особенность соревнований заключается в том, что все участники поплывут без гидрокостюмов.