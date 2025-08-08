В Актау завершился открытый турнир по традиционной стрельбе из лука

Қазақ тіліне аудару

Открытый турнир по традиционной стрельбе из лука, прошедший в Актау, приурочили к Международному дню молодежи. В соревнованиях участвовали как женщины, так и мужчины, передает Lada.kz .

Фото: ЦОК Мангистауской области

Соревнования проводились по мишени «Пута» в индивидуальном зачете, сообщает пресс-служба областного молодежного ресурсного центра. Мужчины стреляли с дистанции 70 метров, женщины – с 60-ти метров. Участники пришли в национальных костюмах и строго соблюдали правила турнира.

Манасбек Жалгас из Бейнеуского района стал золотым призером состязаний, Жанарыс Амангельды из Мунайлы – серебряным и житель Актау Шерхан Каныев – бронзовым.

Самыми меткими среди женщин стали жительницы областного центра - Гульназ Жариева, Айнур Аралбаева, Фатиха Исмагул взяли «золото», «серебро» и «бронзу» соответственно.

Победителям вручили ценные призы, такие как телевизор, планшет и умная колонка (Yandex Station).

По словам директора молодежного ресурсного центра Гульмиры Бурхандиновой, прошедший турнир – это дань уважению традициям и национальным видам спорта.

