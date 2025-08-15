Автомобиль выиграл на скачках 12-летний наездник из Мангистау

Қазақ тіліне аудару

Юный наездник из села Сайотес Сержан Бактыбай стал обладателем одного из главных призов - нового автомобиля Chevrolet Monza на соревнованиях, посвященных 180-летию поэта Абая Кунанбаева. Достижениями поделился тренер 12-летнего спортсмена Канат Долотбаков, сообщает Lada.kz .

Фото предоставил тренер

Состязания стартовали 10 августа в селе Карауылтобе Абайского района и включали несколько видов национального спорта: заезды рысаков, скачки на дистанции топ бәйге (16 км) и аламан бәйге (25 км). Также проводилась борьба қазақ күресі, игра тоғызқұмалақ и 180-километровый ультрамарафон.

В аламан-байге участвовали 39 лошадей со всех регионов Казахстана, а также наездники из Узбекистана и Кыргызстана.

Сержан Бактыбай, выступавший на коне по кличке Көксерек (в переводе «серый волк»), пришел вторым, но удостоился главного приза - ключей от нового автомобиля. Как распорядится подарком, подросток пока не решил.

Тренер юного спортсмена Канат Долотбаков отметил, что Сержан за четыре года занятий показал впечатляющие результаты и уже уверенно чувствует себя на соревнованиях.

Хозяин лошади Мирас - меценат и дзюдоист, который долгие годы занимается разведением породистых скаковых лошадей.

После соревнований, 12 августа, для участников, победителей и гостей был организован дастархан и теплый прием.

На следующий день, 13 августа, все участники благополучно разъехались по домам.

Главный же герой скачек - конь Көксерек - сегодня, 14 августа, был отправлен в родное село.