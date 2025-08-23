18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
23.08.2025, 16:25

«Каспий» разгромил «SD Family» со счетом 10:0: в клубе объяснили причину поражения

Спорт 0 813 Сергей Кораблев

В матче 19-го тура Первой лиги Казахстана «Каспий» разгромил столичную команду «SD Family» со счетом 10:0. Причина разгрома кроется в кадровых проблемах, сообщает Lada.kz.

 

Фото футбольного клуба «Каспий»
Фото футбольного клуба «Каспий»

Матч прошел вчера, 22 августа, в спортивном комплексе BS Arena в Актау.

Хозяева забили по пять мячей в каждом тайме. Автором хет-трика стал полузащитник Бакдаулет Конлимкос.

Instagram-аккаунт о казахстанском футболе GOAL KZ пояснил причину разгрома, ссылаясь на клуб «SD Family». Оказалось, что из-за авиаперевозчика в Актау удалось прилететь лишь 12 игрокам, вместо полного состава.

Уважаемые болельщики! От имени клуба приносим искренние извинения за сегодняшний матч. Одной из главных причин стала ситуация с перелетом: на 22 августа были заранее приобретены билеты на рейс Астана – Актау для 18 игроков. Однако по неизвестным причинам авиакомпания Fly Arystan перенесла рейс на следующий день – 23.08. В связи с этим мы обратились за помощью в Казахстанскую Федерацию Футбола. Там нам посоветовали связаться с клубом «Каспий» и предложить перенос времени матча. Мы сделали соответствующее обращение, однако клуб «Каспий» не дал согласия, - обратились в клубе.

Оказавшись в безвыходной ситуации они повторно обратились в Федерацию. Однако им было сообщено: в случае неявки на матч клубу будет засчитано техническое поражение и назначен штраф. Более того, существовал риск лишения лицензии Первой лиги. Поэтому они были вынуждены искать любые возможные способы попасть на игру. В результате всех усилий они приобрели билеты только для девяти игроков. Других свободных билетов в Актау не оказалось. Отправлять остальных игроков автобусом или такси сочли неправильным решением – расстояние слишком большое, а с точки зрения безопасности это было бы неоправданно.

В последний момент им все же удалось найти еще три билета через Шымкент. Таким образом, в Актау команда отправилась всего лишь в составе 12 игроков.

Из-за жестких временных рамок и отсутствия возможности проводить полноценные замены, к сожалению, матч завершился для нас тяжелым поражением. Мы искренне приносим извинения за сложившуюся форс-мажорную ситуацию. Сделаем все возможное, чтобы подобное больше не повторилось. Наши игроки отдали все силы и сражались до конца. Однако важно понимать: в день игры команда прибыла в город всего за 5-6 часов до начала матча и была вынуждена выйти на поле без замен, - подытожили в клубе.

Напомним, в июле текущего года у «Каспия» сменился директор. Им стал Даурен Нурбосын. 

