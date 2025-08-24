От новичка до чемпиона: в Актау открыли бесплатные секции тяжелой атлетики

Қазақ тіліне аудару

В Актау открылись бесплатные секции по тяжелой атлетике и кроссфиту для детей, сообщает Lada.kz .

Фото предоставил Тимур Джамбиров

Федерация тяжелой атлетики Мангистауской области объявила набор в бесплатные секции по олимпийскому виду спорта – тяжелой атлетике, а также по кроссфиту. Приглашаются дети и подростки в возрасте от восьми до 18 лет.

Занятия проходят в двух спорткомплексах города:

33 микрорайон, «Мангистау Арена» –с понедельника по пятницу, с 09:00 до 11:00 часов;

17 микрорайон, «Халык Арена» – с 15:00 до 18:00 часов.

Для новичков предусмотрены группы начальной и общефизической подготовки.

Наши воспитанники неоднократно становились чемпионами и призерами чемпионата Республики Казахстан. Если ты хочешь быть гибким и сильным, приходи к нам, - отметил руководитель Федерации тяжелой атлетики Мангистауской области и старший тренер региона Тимур Джамбиров.

Телефон для справок: ‪+7 (708) 960-90-97‬.