Мангистауские борцы джиу-джитсу выиграли пять медалей на Кубке мира в Хорватии

Вчера, 24 августа, в хорватском городе Задар завершился Кубок мира по джиу-джитсу. Мангистауские спортсмены продемонстрировали отличные результаты и завоевали пять медалей, передает Lada.kz .

Фото федерации джиу-джитсу по Мангистауской области.

В Задаре (Хорватия) вчера, 24 августа, завершился Кубок мира по джиу-джитсу среди всех возрастов. Турнир собрал лучших бойцов со всего мира. Спортивную честь Мангистауской области защищали борцы федерации джиу-джитсу, входящие в состав национальной сборной команды РК.

Наши спортсмены завоевали пять медалей, две из которых золотые.

Так, обладателями медалей высшей пробы на Кубке мира стали Сабыржан Сарсенгалиев (+94 кг) и Бекзат Баймуратов (85 кг).

«Серебро» завоевала Асемхан Исаханова в весе 48 кг.

Бронзовыми призерами стали Абубакир Жанибеков (69 кг) и Елжан Жумадил (+94 кг).

В федерации отметили, что спортсмены провели зрелищные и упорные поединки, и, несмотря на серьезную конкуренцию, оказались на пьедестале.

Спортсмены и тренер Болат Дюссенбиев выражают благодарность за поддержку управлению физической культуры и спорта Мангистауской области и школе высшего спортивного мастерства по неолимпийским видам спорта.

Напомним, на XII Всемирных играх, проходивших в городе Чэнду (Китай), в копилку сборной Казахстана поступила первая золотая медаль – ее завоевал джитсер из Мангистауской области Жанибек Абу-Бакир.