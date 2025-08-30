В Актау стартовал международный заплыв «OCEANMAN AQTAU 2025»

Қазақ тіліне аудару

Сегодня, 30 августа, в Актау начались международные соревнования по плаванию «OCEANMAN AQTAU 2025». В соревнованиях приняли участие около 500 спортсменов, передает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Фото пресс-службы акимата Актау

Сообщается, что в масштабном мероприятии, проходящем на Каспийском море, принимают участие около 500 спортсменов.

Им предстоит преодолеть дистанции разного уровня — от детского заплыва на 500 метров до марафона протяжённостью 10 километров. Таким образом, участники не только соревнуются, но и получают шанс пройти отбор в финал мировой серии OCEANMAN..

Помимо казахстанцев, желание участвовать выразили спортсмены из Узбекистана, России, Мексики, Объединённых Арабских Эмиратов, Канады и Великобритании.

Проведение этих соревнований — это не только важное событие для спорта Мангистау и Актау, но и проявление спортивного сотрудничества и дружбы на международной арене. OCEANMAN — уникальный турнир, объединяющий пловцов со всего мира. Теперь и нам выпала честь провести эти престижные соревнования. Желаю всем удачи, — сказал заместитель акима Актау Бекзат Жусип.

Соревнования продлятся два дня — 30 и 31 августа.

Для справки: OCEANMAN — крупнейшая в мире серия любительских соревнований по плаванию на открытой воде. Её особенность в том, что принять участие может любой желающий, независимо от уровня спортивной подготовки. Турнир проходит более чем в 20 живописных уголках мира и уже четыре года проводится в Казахстане. С 2022 года соревнования собирали участников из разных стран в Алматы и на Капчагайском водохранилище. Таким образом, «OCEANMAN QAZAQSTAN 2025» стал одним из крупнейших спортивных событий в Центральной Азии.