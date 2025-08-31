Бесплатные тренировки по большому теннису стартовали в Актау

Қазақ тіліне аудару

Теннисный центр объявляет набор на бесплатные тренировки по большому теннису для детей в возрасте от 5 до 7 лет, сообщает Lada.kz .

Фото сгенерировано при помощи ИИ

По словам тренера теннисного центра Берекета Жанибекова, занятия проходят в игровой форме 2-3 раза в неделю и специально адаптированы для малышей. Все тренировки проводятся на бесплатной основе.

Теннис – это игра, которая развивает ловкость, внимание и силу, а еще дарит радость и новых друзей, - отметил Берекет Жанибеков.

Теннисный центр расположен рядом с гостиницей «Рахат», по дороге в жилой массив Ак желкен (бывший Приморский).

Запись и справки по номерам телефонов: ‪+7 (708) 527-68-56‬ (Берекет) и ‪+7 (708) 748-69-26‬ (Алмат).