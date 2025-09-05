Определился соперник Бекзада Нурдаулетова на ЧМ по боксу в Англии

Қазақ тіліне аудару

Чемпионат мира по боксу стартовал вчера, 4 сентября, в Ливерпуле (Англия). Определились дата поединка и соперник Бекзада Нурдаулетова, передает Lada.kz .

Фото из архива Lada.kz

Бекзад Нурдаулетов из Мангистауской области выступит в Ливерпуле в составе национальной сборной Казахстана.

Отечественная федерация бокса сообщила дату поединка и назвала соперников нашего земляка.

Бекзад продемонстрирует свое мастерство сразу в 1/8 финала чемпионата мира. Он выйдет на ринг 9 сентября в 22:00 часов по времени Астаны.

Соперник Нурдаулетова будет определен после поединка между Георгием Кушиташвили из Грузии и Петаром Лескуром из Хорватии.

Опытный Бекзад Нурдаулетов (до 85 кг) снова возвращается в борьбу за медали. Напомним, он уже становился чемпионом мира в 2019 году. Теперь, вернувшись из профессионального бокса, у него есть шанс повторить успех, - отметили в Национальном олимпийском комитете РК.

По данным открытых источников, Георгий Кушиташвили – российский и грузинский боксёр, выступающий в полутяжёлой и первой тяжёлой весовых категориях. Мастер спорта России международного класса, член сборной Грузии по боксу в 2020-х годах, ранее – первый номер сборной России. В его активе бронза чемпионата мира 2023 года, золото чемпионата Европы 2022-го, участие в Олимпийских играх 2024 года, а также два чемпионских титула России и множество наград на международных турнирах.

Петар Лескур был назван лучшим боксером чемпионата Хорватии до 22 лет. Выступал в молодежном чемпионате по боксу в Будве (Черногория).

Напомним, в ЧМ-2025 за победу будут бороться представители более чем 60 стран. У мужчин медали разыграют в десяти весовых категориях: до 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 кг и свыше 90 кг. Предварительные и четвертьфинальные поединки состоятся с 4 по 10 сентября, а полуфиналы и финалы пройдут с 12 по 14 сентября.

С Нурдаулетовым в сборной также будут выступать казахстанцы: Санжар Ташкенбай (до 50 кг), Махмуд Сабырхан (55 кг), Бейбарыс Жексен (60 кг), Ертуган Зейнуллинов (65 кг), Торехан Сабырхан (до 70 кг), Сабыржан Аккалыков (до 75 кг), Нурбек Оралбай (до 80 кг), Сагындык Тогамбай (90 кг) и Айбек Оралбай (+ 90 кг).