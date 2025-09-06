В Актау ведется набор детей на бесплатные секции велоспорта и армрестлинга

Қазақ тіліне аудару

Спортивная школа «Маңғыстау-Арена» объявила набор девочек и мальчиков на бесплатные занятия велоспортом и армрестлингом, передает Lada.kz .

Фото yandex.kz/maps

В целях организации полезного досуга для детей и приобщения их к здоровому образу жизни объявляет набор мальчиков и девочек, - говорится в сообщении.

Набор на занятия велоспортом ведется среди девочек и мальчиков 2013-2014 годов рождения.

По словам тренера Олжаса Тлегенова, тренировки будут проводиться бесплатно в школе №12 в 12 микрорайоне.

Записаться на секцию можно по номеру телефона: +7 (708) 362-41-51.

Также «Маңғыстау-Арена» набирает детей 2011-2016 годов рождения в группу по армрестлингу. Тренер – Азамат Исбусинов.

