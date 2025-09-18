Чемпионкой Казахстана стала 15-летняя штангистка из Актау

Қазақ тіліне аудару

Юная спортсменка из Актау Аяулым Чакибай завоевала золотую медаль на чемпионате страны по тяжелой атлетике среди юношей и девушек 2009-2010 годов рождения, сообщает Lada.kz .

Аяулым Чакибай со своим тренером Тимуром Джамбировым. Фото предоставил тренер спортсменки

Соревнования проходят в Жезказгане (Улытауская область) с 15 по 23 сентября. Они собрали более 300 участников из 17 областей, а также из Астаны, Алматы и Шымкента.

Аяулым Чакибай выступала в весовой категории до 40 кг. В сумме двух упражнений - рывок (23 кг) и толчок (27 кг) - она показала результат 50 кг, став чемпионкой страны. Ради этого результата девушка скинула 6 кг собственного веса.

Было трудно, но за счет силы воли она смогла, - признался тренер спортсменки.

Аяулым Чакибай учится в 10 классе школы №24 и занимается тяжелой атлетикой всего 3 года. Ее наставник - старший тренер Мангистауской области Тимур Джамбиров уверен, что впереди у тяжелоатлетки еще много побед.

Тяжелая атлетика - олимпийский вид спорта, один из приоритетных. У Аяулым есть хорошие перспективы, - отметил Тимур Джамбиров.

Спортсменка и ее наставник выразили благодарность управлению физической культуры и спорта Мангистауской области, а также ДЮСШ «Мангистау-Арена».

Напомним, в Актау открыли бесплатные секции тяжелой атлетики.