18.09.2025, 14:52

Лига чемпионов УЕФА: будут ли жители Актау болеть за «Кайрат»?

Спорт 0 1 236 Алия Шарипова

Футбольный клуб «Кайрат» впервые пробился в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА, чем не мог не порадовать казахстанцев. Уже 19 сентября в Лиссабоне команда сыграет с португальским «Спортингом». Lada.kz узнала у жителей Актау, будут ли они болеть за отечественный клуб.

Фото: коллаж Lada.kz
В преддверии матча «Кайрат» – «Спортинг» Lada.kz провела опрос среди жителей Актау, узнав о том, будут ли они болеть за казахстанскую команду.

Как выяснилось, многие готовы поддержать «кайратовцев», даже несмотря на то, что, возможно, являются фанатами других клубов. Часть опрошенных считает, что для отечественной команды участие в Лиге чемпионов УЕФА является большим достижением.

К слову, «Спортинг» – один из самых титулованных клубов страны: 21-кратный действующий чемпион Португалии, 18-кратный обладатель Кубка и восьмикратный Суперкубка страны, четырехкратный победитель Кубка португальской лиги. Домашним стадионом является «Жозе Алваладе», вмещающий более 50 тысяч зрителей.

Где смотреть матч

Игра между двумя футбольным клубами состоится 19 сентября в 00:00 часов по времени Казахстана. Посмотреть матч можно будет в прямом эфире на телеканале «Qazaqstan».

Напомним, ФК «Кайрат» впервые проведет игры в основном раунде Лиги Чемпионов УЕФА. Помимо «Спортинга», казахстанцам предстоит сыграть с «Реалом» (Испания), «Арсеналом» (Англия), «Интером» (Италия), «Брюгге» (Бельгия), «Копенгагеном» (Дания), «Олимпиакосом» (Греция) и «Пафосом» (Кипр).

На пути к групповому этапу отечественный клуб одолел в квалификации «Олимпию» (Словения), «КуПС» (Финляндия), «Слована» (Словакия), а также «Селтик» (Шотландия).

