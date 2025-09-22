Футболисты из Жанаозена представят Казахстан на турнире «EuroCup» в Болгарии

Қазақ тіліне аудару

Сборная команда Жанаозена примет участие в международном турнире «EuroCup», который пройдет в столице Болгарии, передаёт Lada.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Жанаозена.

Фото пресс-службы акимата

В Софии (Болгария) с 24 по 28 сентября пройдёт международный турнир «EuroCup». В турнире примут участие команды со всей Европы. Спортивную честь Мангистау будут защищать футболисты из Жанаозена.

В групповом этапе они сначала встретятся со сборной Англии, затем со Словенией, а в заключительном матче сыграют против команды Болгарии. В составе — 16 игроков, главный тренер Махамбет Ещанов и его помощник, - сообщает пресс-служба акимата Жанаозена.

Аким города Жансейит Кайнарбаев перед поездкой встретился с футболистами, пожелал им удачи и побед.

Вы будете защищать честь страны. Верю, что покажете мужество молодежи Жанаозена на европейской арене и одержите победу, — сказал аким города Жансейит Кайнарбаев.

Прямую трансляцию можно будет посмотреть на официальной странице организаторов European Minifootball Federation в Youtube.