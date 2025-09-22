18+
Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы отдыха Актау
22.09.2025, 14:23

Каратисты из Актау стали победителями сразу на двух турнирах в Алматы

Спорт 0 817 Лиана Рязанцева

Спортсмены сборной Актау по ашихара-каратэ завоевали 19 медалей на двух турнирах, прошедших в Алматы в минувшие выходные, сообщил  Lada.kz директор федерации Ashihara Karate Мангистауской области Дмитрий Печкин.

Фото предоставил Дмитрий Печкин
Фото предоставил Дмитрий Печкин

В Алматы в минувшую субботу, 20 сентября, состоялся республиканский турнир по ашихара-каратэ AIKO, в котором приняли участие спортсмены из Актау под руководством тренеров Андрея Шорина и Дмитрия Печкина.

По итогам турнира наши каратисты завевали четыре золотые, три серебряные и две бронзовые медали.

Однако на этом актауские спортсмены не остановились и уже на следующий день, 21 сентября, приняли участие в открытом республиканском турнире по киокушинкай каратэ IKF. Турнир снова оказался успешным, в копилке команды ещё три золотые, четыре серебряные и три бронзовые медали.

Впечатлениями о турнирах поделился главный тренер сборной Дмитрий Печкин:

Мы давно собирались в Алматы, так как стараемся не пропускать соревнования, которые входят в календарный план ассоциации ашихара-каратэ Казахстана. Но, накануне поездки нам поступило приглашение на турнир от другой организации, наших друзей и коллег из международной федерации киокушинкай каратэ IKF, сэнсэя Андрея Василюхина и Екатерины Гагариной. Дата проведения совпала с нашими планами на Алматы, и мы решили не терять времени даром, сразу согласились на участие в соревнованиях. И ни разу не пожалели - результаты говорят сами за себя! Впереди у актауских спортсменов намечается много разных соревнований, одно из самых крупных в ближайшее время - чемпионат Казахстана, который пройдёт в столице 15–16  ноября 2025 года. К нему сейчас идёт усиленная подготовка.

Чемпионами турнира по ашихара каратэ AIKO стали:

  • Никита Бедарев, категория "новички", 4–5 лет;
  • Нурым Нурбулат, категория "опытные", 8–9 лет;
  • Милана Пискунова, категория "опытные", 8–9 лет;
  • Омар Газиз, категория "опытные", 10–11 лет.

«Серебро» завоевали:

  • Тамерлан Максут, категория "опытные", 8–9 лет;
  • Бейбарыс Бiтiм, категория "опытные", 8–9 лет;
  • Алихан Кылышбек, категория "новички", 10–11 лет.

Бризовыми призерами стали:

  • Ерасыл Нургалиулы, категория "новички", 8–9 лет;
  • Лиза Сайдамирова, категория "опытные", 10–11 лет.

Чемпионами открытого турнира по киокушинкай каратэ IKF стали:

  • Алихан Кылышбек, категория "новички", 10–11 лет;
  • Бейбарыс Бiтiм, категория "опытные", 10–11 лет;
  • Лиза Сайдамирова, категория "опытные", 10–11 лет.

«Серебра» удостоились:

  • Милана Пискунова, категория "опытные", 10–11 лет;
  • Нурахмет Кылышбек, категория "новички", 6–7 лет;
  • Ерасыл Нургалиулы, категория "новички", 8–9 лет;
  • Тамерлан Максут, категория "опытные", категория 8–9 лет.

Бризовыми призерами стали:

  • Никита Бедарев, категория "новички", 4–5 лет;
  • Нурым Нурбулат, категория "опытные", 8–9 лет;
  • Елдар Байтас, категория "новички", 6–7 лет.

Напомним, ранее каратисты из Актау взяли «бронзу» на республиканском турнире в Таразе.

