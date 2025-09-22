Каратисты из Актау стали победителями сразу на двух турнирах в Алматы

Спортсмены сборной Актау по ашихара-каратэ завоевали 19 медалей на двух турнирах, прошедших в Алматы в минувшие выходные, сообщил Lada.kz директор федерации Ashihara Karate Мангистауской области Дмитрий Печкин.
В Алматы в минувшую субботу, 20 сентября, состоялся республиканский турнир по ашихара-каратэ AIKO, в котором приняли участие спортсмены из Актау под руководством тренеров Андрея Шорина и Дмитрия Печкина.
По итогам турнира наши каратисты завевали четыре золотые, три серебряные и две бронзовые медали.
Однако на этом актауские спортсмены не остановились и уже на следующий день, 21 сентября, приняли участие в открытом республиканском турнире по киокушинкай каратэ IKF. Турнир снова оказался успешным, в копилке команды ещё три золотые, четыре серебряные и три бронзовые медали.
Впечатлениями о турнирах поделился главный тренер сборной Дмитрий Печкин:
Мы давно собирались в Алматы, так как стараемся не пропускать соревнования, которые входят в календарный план ассоциации ашихара-каратэ Казахстана. Но, накануне поездки нам поступило приглашение на турнир от другой организации, наших друзей и коллег из международной федерации киокушинкай каратэ IKF, сэнсэя Андрея Василюхина и Екатерины Гагариной. Дата проведения совпала с нашими планами на Алматы, и мы решили не терять времени даром, сразу согласились на участие в соревнованиях. И ни разу не пожалели - результаты говорят сами за себя! Впереди у актауских спортсменов намечается много разных соревнований, одно из самых крупных в ближайшее время - чемпионат Казахстана, который пройдёт в столице 15–16 ноября 2025 года. К нему сейчас идёт усиленная подготовка.
Чемпионами турнира по ашихара каратэ AIKO стали:
«Серебро» завоевали:
Бризовыми призерами стали:
Чемпионами открытого турнира по киокушинкай каратэ IKF стали:
«Серебра» удостоились:
Бризовыми призерами стали:
Напомним, ранее каратисты из Актау взяли «бронзу» на республиканском турнире в Таразе.
Комментарии0 комментарий(ев)