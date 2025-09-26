«100 вопросов чемпиону»: в Жанаозене пройдет встреча с Бекзадом Нурдаулетовым

Қазақ тіліне аудару

В Жанаозене состоится мотивационная встреча молодежи с чемпионом мира по боксу Бекзадом Нурдаулетовым, на которой участники мероприятия смогут задать спортсмену интересующие вопросы, сообщает Lada.kz .

Фото: instagram.com/boxingkazakhstan/

По информации Жанаозенского городского акимата, главная цель мероприятия – стремление привить любовь к спорту, сформировать привычку к здоровому образу жизни и, рассказывая о пути чемпиона, вдохновить молодежь на новые достижения.

Встреча под названием «100 вопросов чемпиону» пройдет в формате TEDx.

Мероприятие запланировано на 1 октября, 15:00 часов, в концертном зале Дома творчества школьников.

Вход свободный.

Для справки

Формат TEDx – это локальное, независимое мероприятие, проводимое под лицензией TED, где люди в своем сообществе делятся идеями в формате коротких (до 18 минут), вдохновляющих выступлений (TED Talks). Главная цель такого формата – донесение идей, просвещение, а также вдохновение аудитории через лаконичные, эмоциональные и глубокие презентации.