Курс на Премьер-Лигу: футбольный клуб «Каспий» уверенно обыграл соперников в Актау

Фото пресс-службы футбольного клуба «Каспий»

Игра между «Каспием» и «Актобе 2» прошла сегодня, 26 сентября, в стенах спорткомплекса «Bs Arena».

На 35-й минуте счет открыл полузащитник «Каспия» Бакдаулет Конлимкос. Сразу после перерыва, на 48-й минуте, защитник Берик Айтбаев удвоил преимущество хозяев поля.

«Актобе 2» ответил быстрым голом на 50-й минуте, но точку в матче поставил защитник Алихан Серикбай, оформивший третий гол в ворота соперника.

После этой победы «Каспий» еще прочнее закрепился на первой строчке турнирной таблицы - у команды уже 59 очков. Ближайший преследователь - «Иртыш» (54), а третью позицию занимает «Шахтер» (47).