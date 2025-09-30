Спортсмен из Мангистау стал победителем Открытого чемпионата РК по бодибилдингу

Қазақ тіліне аудару

Фото предоставлено спортсменами

В Таразе 26 и 27 сентября проходил 38-й Открытый чемпионат Республики Казахстан по бодибилдингу. Турнир собрал более 350 сильнейших атлетов со всех уголков страны, продемонстрировавших высокий уровень подготовки и профессионализма.

По итогам соревнований спортсмен из Актау Султан Альбеков завоевал I место в категории «classic physique» до 175 см, а также стал абсолютным победителем в категории «classic physique», подтвердив свое лидерство и выдающуюся физическую форму.

Атлет выразил благодарность Республиканской федерации бодибилдинга Казахстана (RFB IFBB) за организацию соревнований и поддержку развития этого вида спорта в стране, а также команде, которая помогала подготовиться к состязаниям.