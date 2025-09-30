Наездник и скакун из Шетпе одержали победу в аламан-байге и выиграли автомобиль

Қазақ тіліне аудару

Наездник Нурсултан Кумаров одержал победу, преодолев 100 километров верхом в аламан-байге, посвящённой 150-летию поэта и мыслителя Гумара Караша, передает Lada.kz со ссылкой на информацию центра общественных коммуникаций региона.

Фото акимата Мангистауского района

Состязания проходили в Жанибекском районе Западно-Казахстанской области. Как рассказали в пресс-службе акимата Мангистауского района, в байге лидером стал шетпинский скакун. К скачкам его подготовил владелец Нурсагын Тукымбай, а к финишу лошадь пришла, управляемая опытным наездником Нурсултаном Кумаровым. Они завоевали главный приз — легковой автомобиль.

- Стокилометровый забег - это серьёзное испытание, подтверждающее выносливость лошади и профессионализм тренера. Успех шетпинского коневода показал уровень подготовки и потенциал скакунов Мангистауского региона, - говорят в акимате района.

Аламан-байге - это скачки на длинные дистанции. Культура кочевника требовала быть готовым к долгим и далеким переездам, надо было выводить породу сильных и выносливых лошадей. Аламан-байге – это забег на 30, 50 и даже 100 км по пересеченной местности.