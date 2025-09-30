В Актау назначили нового главу спортивной школы по теннису

Қазақ тіліне аудару

Городскую детско-юношескую спортивную школу по теннису возглавил Парасат Каракушиков, передает Lada.kz со ссылкой на управление физической культуры и спорта Мангистауской области.

Фото управления физкультуры и спорта МО

На основании решения заседания конкурсной комиссии с 24 сентября 2025 года на должность руководителя «Городской детско-юношеской спортивной школы по теннису города Актау» назначен Парасат Каракушиков.

Каракушиков Парасат Ильясович родился 5 апреля 1993 года в Жанаозене Мангистауской области.

В 1999–2010 годах обучался и окончил среднюю школу №16 в Актау.

6 февраля 2014 года поступил в Каспийский университет технологий и инжиниринга имени Ш. Есенова по специальности «Нефтегазовое дело».

7 октября 2023 года поступил в университет Alikhan Bokeikhan University по специальности «Физическая культура и спорт».

С 2019 по 2022 годы был администратором основной команды футбольного клуба «Каспий».

В 2022–2023 годах работал менеджером по игрокам футбольного клуба «Каспий».

С 2023–2024 годы - заместитель директора футбольного клуба «Каспий».

С 2024–2025 годы являлся руководителем фонда футзального клуба «Каспий».