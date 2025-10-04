18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
04.10.2025, 10:54

На старт, внимание, Актау! «Caspian marathon 2025» уже близко

Спорт 0 923 Лиана Рязанцева

Забег «Caspian marathon 2025» пройдёт 12 октября. Для любителей бега предусмотрены различные дистанции, а также скандинавская ходьба., передает Lada.kz.

Фото организаторов
Фото организаторов

Забег состоится 12 октября в Актау. Принять в нём участие смогут жители и гости региона.

Марафон  предлагает разнообразные дистанции: 5 км (забег), 5 км (скандинавская ходьба), 10 км (бег), 10 км (скандинавская ходьба), полумарафон — 21,1 км и полный марафон — 42,2 км. Марафонская дистанция включает два круга по маршруту полумарафона (21,0975 км × 2).

Дистанция 5 км

В забеге смогут принять участие жители региона от 15 лет и до + 60 лет и старше:

  • 5 км — от 15 лет;
  • 10 км — от 15 лет;
  • 21,0975 км и 42,195 км - 21 км 97,5 метров – 18-24, 25-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60 лет и старше.

Дистанция 10 км

Старт марафона состоится в 6:00 утра, а финиш - на площади амфитеатра в 15-м микрорайоне.

Для участия в марафоне необходимо пройти онлайн-регистрацию и оплатить стартовый взнос. Выдача стартовых наборов пройдет за день до мероприятия. Точное место будет объявлено дополнительно. Обратите внимание, что на месте старта наборы выдаваться не будут. Победителей ждут денежные призы, медали, грамоты и ценные подарки.
Каждый финишер получит памятную медаль — символ участия в главном спортивном событии города, - сообщили организаторы.

Дистанция 21 км

Дистанция 42,2 км

 

 

 

 

 

