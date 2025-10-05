Борцы из Бейнеу и Атырау выиграли миллионные призы на турнире в Тобыкты

Қазақ тіліне аудару

В местности Тобыкты в рамках аса, посвященного 275-летию со дня рождения Бекет Ата Мырзагулулы и памяти его духовного наставника Шопан Ата, прошли соревнования по национальным видам спорта, передаёт Lada.kz со ссылкой на Центр общественных коммуникаций.

фото ЦОК Мангистауской области

В турнире по казахской борьбе приняли участие 14 сильнейших спортсменов из Атырау, Шымкента, Кызылорды, Караганды, Актобе и Мангистауской области. Среди участников — победители республиканских соревнований, призёры чемпионатов Азии и мира, а также чемпионы турнира «Қазақстан барысы».

Борьба за главный приз выдалась напряжённой и зрелищной. По итогам поединков победу одержал Нурдаулет Жарылгапов из Бейнеу. Второе место занял Сунгат Закарияов (Атырау), третье разделили Алибек Сарсенгалиев (Актау) и Қалмуханов Гайса (Шетпе).

Победители получили денежные призы: за первое место — 2 миллиона тенге, за второе — 1 миллион, за третье — по 800 тысяч тенге.

Не менее зрелищно прошли соревнования по гиревому спорту, где участники поднимали 32-килограммовую гирю двумя руками. Лучшие результаты показали спортсмены из Мангистау. Первое и второе места заняли силачи из Шетпе — Оразалы Бектимирулы и Малик Ахметов. Третье место разделили Аманесен Бисенов из Жанаозена и Бакытжан Советханов из Актау. Победителей также отметили денежными призами: 300 тысяч тенге за первое место, 200 тысяч — за второе и по 100 тысяч тенге — за третье.

Праздничные состязания стали яркой частью юбилейных мероприятий, посвящённых памяти великого мыслителя и духовного наставника Западного Казахстана — Бекет Ата.