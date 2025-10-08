Два богатыря из Мангистау завоевали путевку на «Қазақстан Барысы»

Қазақ тіліне аудару

По данным пресс-службы акима Бейнеуского района, два местных спортсмена пробились на престижный республиканский турнир «Қазақстан Барысы», сообщает Lada.kz .

Фото пресс-службы акима Бейнеуского района

Для жителей Бейнеуского района 7 октября стал особенным и праздничным днем - сразу два борца Нурдаулет Жарылгапов и Нурсултан Папау по итогам областного этапа соревнований завоевали путевки на главный республиканский турнир «Қазақстан Барысы».

Оба спортсмена проявили настоящее мастерство и силу духа, сумев выстоять среди 15 сильнейших борцов региона.

В финале зрителей ожидала зрелищная схватка между борцами по прозвищам «Қара бура» и «Ер Бегей». В упорной борьбе победу одержал «Қара бура» - дважды серебряный призер турнира «Қазақстан Барысы».

Этот успех еще раз доказал высокий уровень бейнеуской школы борьбы. Теперь спортсменов ждет главная арена страны - республиканский турнир «Қазақстан Барысы», где они намерены завоевать для Мангистау медали высшей пробы.