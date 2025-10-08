18+
Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы отдыха Актау
08.10.2025, 13:58

Спорт против соблазнов: детей приглашают на легкую атлетику в Актау

Спорт 0 1 133 Сергей Кораблев

Тренер по легкой атлетике Игорь Микаилов призывает родителей приобщать детей к спорту, чтобы дать им силу, дисциплину и здоровое будущее. В Актау открыт бесплатный набор мальчиков и девочек от 8 до 13 лет для занятий легкой атлетикой, сообщает Lada.kz.

Фото предоставил тренер Игорь Микаилов
Игорь Микаилов рассказывает, что сам пришел в легкую атлетику в 13 лет, вдохновившись примером олимпийской чемпионки Ольги Шишигиной.

Я увидел, как ребята бегают возле школы №2, подошел к тренеру и спросил, можно ли записаться. Так все и началось, - вспоминает он.

По словам тренера, легкая атлетика помогает развить скорость, выносливость, силу и координацию, а также учит дисциплине и целеустремленности.

Прежде всего - дисциплина, а потом уже результаты, - отмечает Игорь Микаилов.

Сегодня, признается тренер, все сложнее заинтересовать детей спортом, так как у многих ребят на первом месте телефоны и социальные сети. Они проводят много времени в интернете, где, к сожалению, часто встречается негативный контент и пропаганда вредных привычек. По его наблюдениям, около половины молодежи подвержены влиянию таких факторов.

Игорь Микаилов уверен: спорт - это не только здоровье, но и способ защитить детей от вредных привычек.

Когда ребенок занят делом, у него просто нет времени отвлекаться на плохое. Наша цель - привлечь как можно больше детей к спорту, чтобы у них была цель, дисциплина и здоровое окружение, - говорит тренер.

Тренировки для младших групп продолжаются 45 минут и носят ознакомительный характер. Важно понять, насколько ребенок энергичный и заинтересованный. Постепенно увеличивается и нагрузка, и продолжительность занятий - до 1-1,5 часов.

Ребенок должен с раннего возраста привыкать к движению. Легкая атлетика - это основа всех видов спорта, ведь все начинается с бега, - подчеркнул Игорь Микаилов.

Занятия проводятся на базе спорткомплекса «Мангистау-Арена».

Желающие записаться на тренировки могут обратиться к тренеру Игорю Микаилову по контактным номерам: ‪+7(775) 624-84-82‬ и ‪+7(747)191-57-19‬.

 

