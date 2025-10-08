Спорт против соблазнов: детей приглашают на легкую атлетику в Актау

Тренер по легкой атлетике Игорь Микаилов призывает родителей приобщать детей к спорту, чтобы дать им силу, дисциплину и здоровое будущее. В Актау открыт бесплатный набор мальчиков и девочек от 8 до 13 лет для занятий легкой атлетикой, сообщает Lada.kz.
Игорь Микаилов рассказывает, что сам пришел в легкую атлетику в 13 лет, вдохновившись примером олимпийской чемпионки Ольги Шишигиной.
Я увидел, как ребята бегают возле школы №2, подошел к тренеру и спросил, можно ли записаться. Так все и началось, - вспоминает он.
По словам тренера, легкая атлетика помогает развить скорость, выносливость, силу и координацию, а также учит дисциплине и целеустремленности.
Прежде всего - дисциплина, а потом уже результаты, - отмечает Игорь Микаилов.
Сегодня, признается тренер, все сложнее заинтересовать детей спортом, так как у многих ребят на первом месте телефоны и социальные сети. Они проводят много времени в интернете, где, к сожалению, часто встречается негативный контент и пропаганда вредных привычек. По его наблюдениям, около половины молодежи подвержены влиянию таких факторов.
Игорь Микаилов уверен: спорт - это не только здоровье, но и способ защитить детей от вредных привычек.
Когда ребенок занят делом, у него просто нет времени отвлекаться на плохое. Наша цель - привлечь как можно больше детей к спорту, чтобы у них была цель, дисциплина и здоровое окружение, - говорит тренер.
Тренировки для младших групп продолжаются 45 минут и носят ознакомительный характер. Важно понять, насколько ребенок энергичный и заинтересованный. Постепенно увеличивается и нагрузка, и продолжительность занятий - до 1-1,5 часов.
Ребенок должен с раннего возраста привыкать к движению. Легкая атлетика - это основа всех видов спорта, ведь все начинается с бега, - подчеркнул Игорь Микаилов.
Занятия проводятся на базе спорткомплекса «Мангистау-Арена».
Желающие записаться на тренировки могут обратиться к тренеру Игорю Микаилову по контактным номерам: +7(775) 624-84-82 и +7(747)191-57-19.
