Гвардеец из Актау завоевал бронзу на Кубке мира по рукопашному бою

В Астане на Кубке мира по рукопашному бою, который собрал сильнейших спортсменов из разных регионов Казахстана и зарубежных стран, выступил военнослужащий регионального командования «Батыс» воинской части 3502 Национальной гвардии Республики Казахстан, рядовой Мансур Мимбулатов, проходящий службу в городе Актау, передает Lada.kz.

фото регионального управления «Батыс» Национальной гвардии РК

Соревнования проходили с 6 по 8 октября в столице Казахстана. По информации Министерства обороны РК, в турнире приняли участие национальные сборные из 15 стран, что придало соревнованиям высокий международный статус и укрепило сотрудничество в спортивной и военной сферах.

По данным регионального управления «Батыс» Национальной гвардии РК, солдат из Актау Мансур Мимбулатов в весовой категории до 67 килограммов продемонстрировал высокий уровень спортивной подготовки, силу воли и характер, завоевав бронзовую медаль.

«Для меня это большое достижение и огромная ответственность — представлять Национальную гвардию на международном уровне. Каждый поединок требовал максимальной концентрации и самоотдачи. Благодарю командование и наставников за поддержку и доверие», — отметил рядовой Мансур Мимбулатов.

В региональном командовании «Батыс» поздравили спортсмена с успешным выступлением, подчеркнув, что его результат является достойным примером настойчивости, мужества и патриотизма для молодых военнослужащих.