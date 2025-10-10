Команда по тогызкумалак из Мангистау выиграла на республиканской олимпиаде

Қазақ тіліне аудару

Сборная Мангистауской области заняла I место на Республиканской олимпиаде по тогызкумалаку среди учащихся 2-11 классов. Об этом рассказал Марат Бекбаулы, старший тренер региона по национальной настольной игре.

Сборная Мангистауской области. Фото предоставила Г. Жакиева

Соревнования прошли в Астане с 4 по 9 октября. Наши спортсмены сразились за столом с представителями девяти городов и областей республики. По результам игр сборная Мангистауской области стала чемпионом.

Всего в мероприятии приняли участие 10 команд и около 100 игроков из городов Астана, Алматы, а также из Мангистауской, Абайской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Акмолинской, Жетысуской, Жамбылской и Карагандинской областей.

В состав мангистауской команды вошли Толеген Хорезим, Амина Амангельды, Жантилек Оразбай, Мадина Омирхазыр, Исламбек Кыдырсейх, Инабат Мараткызы, Мирас Наурызбай, Каусар Максым, Фарида Новрузбай и Даулет Айкын. Их подготовили тренеры Тугелбай Куанишов, Куляш Мадрешова, Марат Бекбаулы и Гаухар Жакиева.