Триумф в Гонконге: мангистауские спортсмены стали чемпионами Азии

Қазақ тіліне аудару

Мангистауские пауэрлифтеры успешно выступили на чемпионате Азии в Гонконге, завоевав несколько золотых и серебряных медалей в разных весовых категориях, передает Lada.kz .

Фото предоставили в областной школе высшего спортивного мастерства по неолимпийским видам спорта

В областной школе высшего спортивного мастерства по неолимпийским видам спорта сообщили, что в престижном турнире, который проходил с 8 по 12 октября, участвовали сильнейшие атлеты Азии среди юниоров, взрослых и ветеранов, мужчин и женщин. Также в рамках соревнований прошел чемпионат по классическому жиму лёжа среди спортсменов Специальной Олимпиады.

Так, Аскар Шоханов стал чемпионом Азии в весовой категории до 93 кг, уверенно опередив соперников.

Шынгыс Елжанов занял второе место в категории до 66 кг.

Жадыра Бермухамбетова выиграла золото в экипированном жиме лежа (до 84 кг) и серебро - в классическом.

Адильхан Орынбасаров стал первым в категории до 59 кг. Ырысбек Сарсенгалиев - серебряный призер в категории до 83 кг.

Победы мангистауских спортсменов стали свидетельством стремительного развития пауэрлифтинга в регионе и вдохновляющим примером для молодежи.