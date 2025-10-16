До чемпионства - всего 3 очка! «Каспий» приглашает болельщиков на решающий матч

Қазақ тіліне аудару

Футбольный клуб «Каспий» может досрочно стать чемпионом Первой лиги Казахстана, для этого команде нужно всего три очка в матче с «Шахтером» на домашней арене, сообщает Lada.kz .

Фото пресс-службы футбольного клуба «Каспий»

В рамках 25-го тура Первой лиги Казахстана футбольный клуб «Каспий» в эту пятницу, 17 октября, сыграет с карагандинским «Шахтером».

Матч пройдет в стенах спорткомплекса «BS Arena», начало - в 16:00.

Вход свободный.

Если мы сможем получить 3 очка от «Шахтера» в этой игре, то можем точно сказать, что мы чемпионы. Приглашаем всех болельщиков поддержать команду, - отметили в пресс-службе футбольного клуба «Каспий».

В турнирной таблице наша команда лидирует с 62 очками. Следом идет «Иртыш» - 57 и замыкает тройку «Алтай» - 51.