18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
536.32
626.9
6.6
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
19.10.2025, 10:49

Аким Мангистау поздравил ФК «Каспий» с исторической победой

Спорт 0 2 454 Сергей Кораблев

Футбольный клуб «Каспий» из Актау официально оформил выход в Казахстанскую Премьер-Лигу. В честь этого в городе прошла торжественная церемония чествования команды, на которой присутствовал аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай, сообщает Lada.kz.

Фото пресс-службы Мангистауского областного акимата
Фото пресс-службы Мангистауского областного акимата

Глава региона поздравил футболистов, тренерский штаб и руководство клуба с достижением, отметив, что 2025 год стал знаковым для мангистауского футбола.

2025 год по праву войдет в историю как один из самых успешных для клуба «Каспий». Вы добились трех выдающихся достижений  побед юных девушек, уверенного выступления «Каспий-Жастар» и долгожданного возвращения в Премьер-Лигу. Это результат сплоченности, самоотверженности и любви к родному краю, - подчеркнул Нурдаулет Килыбай.

Решающим стал домашний матч 25-го тура против карагандинского «Шахтёра», завершившийся со счётом 3:2 в пользу хозяев поля. Благодаря этой победе «Каспий» набрал 65 очков и стал недосягаем для преследователей: второе место занимает «Иртыш» (58 очков), третье – «Шахтёр» (50).

Основные достижения клуба в 2025 году:

  • возвращение в Казахстанскую Премьер-Лигу;
  • второе место команды «Каспий-Жастар» в Западной конференции;
  • бронза юных спортсменок в чемпионате ZHULDYZ B LEAGUE Division (девушки 2009-2010 г.р.).

Руководство клуба отметило, что этот успех – результат многолетней системной работы по развитию спортивной инфраструктуры и поддержке молодежных команд.

Напомним, актауский клуб официально оформил победу в Первой лиге Казахстана сезона-2025, досрочно обеспечив выход в Казахстанскую Премьер-Лигу.

24
0
4
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 2026 года появится платеж, о котором должны знать все казахстанцыНовости Казахстана
17.10.2025, 15:21 0
Казахстанцам закрывают выезд на ПМЖ: МВД назвало причины отказаНовости Казахстана
02.10.2025, 10:56 0
С января 2026 года работать станет дороже для многих казахстанцевНовости Казахстана
14.10.2025, 10:50 0
С депозита на личный счет: новые правила перевода денег, о которых важно знать казахстанцамНовости Казахстана
06.10.2025, 08:32 0
Казахстанцам советуют временно воздержаться от депозитов: названа причинаНовости Казахстана
13.10.2025, 10:03 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь