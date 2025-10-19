Аким Мангистау поздравил ФК «Каспий» с исторической победой

Футбольный клуб «Каспий» из Актау официально оформил выход в Казахстанскую Премьер-Лигу. В честь этого в городе прошла торжественная церемония чествования команды, на которой присутствовал аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай, сообщает Lada.kz.
Глава региона поздравил футболистов, тренерский штаб и руководство клуба с достижением, отметив, что 2025 год стал знаковым для мангистауского футбола.
2025 год по праву войдет в историю как один из самых успешных для клуба «Каспий». Вы добились трех выдающихся достижений – побед юных девушек, уверенного выступления «Каспий-Жастар» и долгожданного возвращения в Премьер-Лигу. Это результат сплоченности, самоотверженности и любви к родному краю, - подчеркнул Нурдаулет Килыбай.
Решающим стал домашний матч 25-го тура против карагандинского «Шахтёра», завершившийся со счётом 3:2 в пользу хозяев поля. Благодаря этой победе «Каспий» набрал 65 очков и стал недосягаем для преследователей: второе место занимает «Иртыш» (58 очков), третье – «Шахтёр» (50).
Основные достижения клуба в 2025 году:
Руководство клуба отметило, что этот успех – результат многолетней системной работы по развитию спортивной инфраструктуры и поддержке молодежных команд.
Напомним, актауский клуб официально оформил победу в Первой лиге Казахстана сезона-2025, досрочно обеспечив выход в Казахстанскую Премьер-Лигу.
Комментарии0 комментарий(ев)