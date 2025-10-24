Баскетболисты «Каспия» проведут в Актау домашние матчи против «Алматинского Легиона»

Қазақ тіліне аудару

На этих выходных в областном центре пройдут баскетбольные матчи с участием команд из Алматы и Актау, передает Lada.kz.

фото с сайта pixabay.com

В субботу и воскресенье, 25 и 26 октября, в Актау пройдут захватывающие баскетбольные поединки: мужская команда БК «Каспий» примет на своей площадке соперников из БК «Алматинский Легион».

Игры состоятся в спортивном комплексе «BS Arena», начало — в 17:00.

Болельщиков ждут яркие эмоции, красивая игра и атмосфера спортивного единства.

Не упустите шанс поддержать нашу команду!

БК «Каспий» vs БК «Алматинский Легион»



Время:17:00. Место проведения: Актау, 40 мкр., спортивный комплекс «BS Arena». Вход свободный