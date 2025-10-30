18+
29.10.2025, 21:04

Спортсмен из Мангистау стал чемпионом III Азиатских юношеских игр по пляжному волейболу

Спорт

Казахстанская команда по пляжному волейболу не проиграла ни одного матча и стала чемпионом соревнований, передает Lada.kz.

Фото предоставлено спортсменами
Фото предоставлено спортсменами

С 20 по 26 октября 2025 года в Бахрейне проходили III Азиатские юношеские игры (2025 Asian Youth Games). Воспитанник волейбольного клуба «Каспий» Сагыныш Оразали в составе молодежной сборной Казахстана стал чемпионом Азии по пляжному волейболу. Спортсмен также является многократным чемпионом Казахстана среди юношей. О выдающемся достижении рассказал тренер мангистауского волейболиста Павел Александров. 

В соревнованиях приняли участие сильнейшие команды из стран Азии - Таиланда, Китая, Индонезии, Ирана, Катара, Шри-Ланки, Саудовской Аравии, Малайзии, Мальдив, Монголии и Казахстана.

На пути к чемпионскому титулу казахстанская пара в составе Сагыныша Оразали и Агабека Алихана показала выдающиеся результаты, не проиграв ни одного матча на протяжении всего турнира. В группе спортсмены уверенно обыграли сборные Монголии (2:0), Китая (2:1), Малайзии (2:0), Ирана (2:1) и Саудовской Аравии (2:0), заняв первое место.

В четвертьфинале казахстанцы переиграли команду Катара со счетом 2:1, в полуфинале в упорной борьбе победили Индонезию - 2:1, а в решающем финальном матче обыграли сборную Таиланда со счетом 2:0.

Таким образом, молодежная сборная Казахстана по пляжному волейболу впервые в истории стала чемпионом III Азиатских юношеских игр, продемонстрировав высокий уровень мастерства и силу духа.

 

