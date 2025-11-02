18+
02.11.2025, 16:51

Школьница из Актау взяла «серебро» по брейкингу на Кубке страны

Спорт 0 699 Сергей Кораблев

Среди лучших на Кубке РК по брейкингу стала актауская брейкерша — 12-летняя Назерке Саржигитова, завоевавшая серебряную медаль. Результатами выступлений своих подопечных поделился тренер Михаил Дудин, сообщаетLada.kz.

Назерке Саржигитова. Фото спортсменов
Назерке Саржигитова. Фото спортсменов

Соревнования проходили 1 ноября в Петропавловске и собрали 150 сильнейших танцоров со всей страны.

Юная танцовщица Назерке Саржигитова, ученица 7-го класса школы № 8, выступала в категории Bgirls 11–13 лет. Она продемонстрировала яркий стиль, артистизм и уверенность, чем заслужила признание судей.

Назерке Саржигитова с тренером Михаилом Дудиным

ё товарищ по команде, 8-летний Алим Абдирахман, ученик 2-го класса IT-лицея, выступавший среди Bboys 7–10 лет, вошёл в топ-8 лучших брейк-танцоров Казахстана из 50 участников.

Назерке Саржигитова, Алим Абдирахман, а также судьи из Казахстана, Узбекистана и России

Оба спортсмена представляют танцевальную студию «Free Art Cry» в КДК имени Абая под руководством тренера Михаила Дудина.

«О кубке сообщили в сентябре — и с тех пор мы тренировались без перерывов. Ребята отработали каждое движение и достойно представили Актау», — отметил наставник.

Впереди у Назерке и Алима — новая цель: участие в международных соревнованиях, где они планируют представить Казахстан на мировой сцене брейкинга.

Банкир
Банкир
ЕЕЕЕ!!! Круто! Респект и уважуха!!!
02.11.2025, 18:36
