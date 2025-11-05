18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в Каспийском море
05.11.2025, 12:19

Биатлонисты из Актау покорили пьедестал на Кубке Казахстана

Спорт 0 780 Сергей Кораблев

Спортсмены из Актау показали блестящие результаты на Кубке Казахстана по президентскому многоборью (полиатлону), который проходил с 1 по 5 ноября в Петропавловске. В личных категориях атлеты завоевали весь пьедестал почета. Результатами выступлений наших спортсменов поделились в федерации полиатлона Мангистауской области, сообщает Lada.kz.

Фото предоставили в федерации полиатлона Мангистауской области
В соревнованиях приняли участие более 100 многоборцев из 8 регионов страны. Участники соревновались в четырех дисциплинах - стрельбе, плавании, спринтерском и выносливом беге.

Команду Мангистауской области представляли воспитанники Школы высшего спортивного мастерства по неолимпийским видам спорта (ШВСМ) и Детско-юношеской спортивной школы «Мангистау-Арена».

Итоги личного первенства:

Женщины (абсолютная категория):
1 место - Алина Шабарова (ШВСМ) - мастер спорта международного класса
2 место - Ангелина Кузьмичева (ДЮСШ «Мангистау-Арена»)
3 место - Алина Придачкина (ШВСМ)

В этой категории весь пьедестал заняли представительницы Мангистауской области.

Девушки 16–17 лет:
1 место - Ангелина Кузьмичева
2 место - Султанбиби Жубандык
3 место - Айшабиби Жубандык

Юниорки 18–20 лет:
1 место - Алина Шабарова
2 место - Медина Урынбасар

Юниорки 21–23 года:
1 место - Алина Придачкина

Юноши 14–15 лет:
1 место - Святослав Кузнецов - показал лучший результат в беге на 1000 метров.

Юниоры 18–20 лет:
1 место - Маликжан Кайратулы
2 место - Ян Коновалов

Мужчины 24–34 года:
2 место - Нурсултан Бирлик

В командном зачете ШВСМ по неолимпийским видам спорта заняла 1 место, а ДЮСШ «Мангистау-Арена» - 2 место среди детско-юношеских школ.

Напомним, Казахстан завоевал 13 медалей на турнире по бочча в Актау.

Комментарии

1 комментарий(ев)
aktowner
aktowner
Биатлон - это с ружьем на лыжах.
06.11.2025, 07:03
Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

