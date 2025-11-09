Самбист из Мангистау стал серебряным призёром чемпионата мира

Мангистауский спортсмен Нурсултан Жубаткан завоевал серебряную медаль на проходящем в Бишкеке чемпионате мира по самбо, передает Lada.kz .

Фото ЦОКа

По данным пресс-службы Федерации самбо Мангистауской области, Нурсултан Жубаткан выступал в весовой категории до 58 кг. В первом поединке он одержал уверенную победу над спортсменом из США, а во втором раунде взял верх над борцом из Кыргызстана.

В третьей встрече соперником мангистаусца стал чемпион мира по самбо 2021 года, таджикистанец Акмаладин Каримов. Нурсултан Жубаткан продемонстрировал невероятное мастерство и одолел противника, выйдя в финал.

В решающем поединке Нурсултан встретился с российским спортсменом. Несмотря на то, что схватка завершилась со счётом 4:0 в пользу Нурсултана, судьи присудили победу представителю России. Тем не менее выступление и сила духа мангистауского борца получили высокую оценку зрителей.

Чемпионат мира по самбо проходит с 7 по 9 ноября в столице Кыргызстана, городе Бишкеке. В соревнованиях принимают участие сильнейшие самбисты планеты, разыгрывается 31 комплект медалей по спортивному и боевому самбо, а также по самбо среди слепых.

Напомним, Нурсултан Жубаткан в конце сентября стал двукратным чемпионом мира по универсальному бою.