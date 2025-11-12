Игрок баскетбольного клуба «Каспий» вошел в историю азиатского отбора чемпионата мира

Официальный аккаунт FIBA опубликовал статистические рекорды, установленные в матчах квалификации чемпионата мира по баскетболу. Среди лучших показателей в азиатском отборе оказался результат игрока БК «Каспий» Максима Марчука, сообщает Lada.kz со ссылкой на Radio Sport .

Фото: instagram.com/radiosportkz/

По данным Radio Sport, в 2023 году в поединке против Бахрейна Максим Марчук оформил 8 перехватов, что стало рекордом азиатского этапа квалификации. Его достижение внесено в список лучших индивидуальных выступлений в истории отбора.

Помимо Максима Марчука, в рейтинге FIBA упомянуты и другие яркие рекорды. Южнокорейский баскетболист Ра Гуна в 2019 году набрал 43 очка в игре с Гонконгом, иранец Арсалан Казими сделал 26 подборов, а сириец Абдулвахаб Альхами отметился 7 блок-шотами в матче с Индией. Также выделена сборная Новой Зеландии, которая в 2019 году набрала 133 очка против Гонконга – лучший командный результат в азиатском отборе.

По данным БК «Каспий», Максим Марчук играет в клубе уже два сезона.

Напомним, ранее «каспийцы» впервые стали обладателями Кубка Казахстана по баскетболу.