Спортсмен из Мангистау завоевал историческое «золото» на Сурдлимпиаде

Мангистауский дзюдоист Гулама Хамзе стал чемпионом Сурдлимпийских игр в сурдо-дзюдо, добившись исторической победы. Это первое в истории региона «золото» таких соревнований, сообщает Lada.kz со ссылкой на Центр общественных коммуникаций МО.

Фото: ЦОК Мангистауской области

Сегодня в Токио (Япония) стартовали Сурдлимпийские игры. В первый день спортсмен из Мангистау Гулама Хамзе в весе 66 килограммов до одержал заслуженную победу по сурдо-дзюдо и принес стране золотую медаль.

В первой схватке он победил спортсмена из Индии, во второй – дзюдоиста из Японии, в третьей – представителя Германии. В финале наш спортсмен уверенно одержал верх над дзюдоистом из Алжира и стал чемпионом.

Стоит отметить, что сурдо-дзюдо – это разновидность традиционного дзюдо, адаптированная для спортсменов с нарушениями слуха. Этот вид спорта включён в программу Сурдлимпийских игр, является крупнейшим международным спортивным форумом и аналогом Олимпийских и Паралимпийских игр.

Победа Гулама Хамзе стала значительным достижением для Мангистауской области и всей страны, подчеркнув высокий уровень подготовки казахстанских сурдо-спортсменов.

Спортсмен отметил, что его достижения стали возможным благодаря работе с личными тренерами Манарбеком Бисекеновым и Нурлыбаем Сергазиевым.