Боксер из Мангистау Уалихан Бисенкулов одержал победу на профи-ринге в России

В Москве 15 и 16 ноября прошел вечер профессионального бокса.

В турнире приняли участие боксеры из Казахстана, России, Кубы, Белорусии, Америки, Азербайджана, Кыргызстана, Афганистана, Молдавии.

В поединке соперником Уалихана Бисенкулова «Адай» стал российский боец Сергей Ананьин. Уалихан одержал 12 побед из 14 боев над соперником.

Это был мой первый бой после пятилетнего перерыва. Я продолжу выступать как действующий спортсмен и параллельно тренирую юных боксёров в Актау. Мои воспитанники уже становились чемпионами и призёрами республиканских, международных и областных турниров. В июне я сам завоевал бронзовую медаль на Всемирных играх в штате Алабама (США). Сейчас буду готовиться к следующему поединку, который пройдёт в Баку, - поделился боксер.