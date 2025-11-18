Боксер из Мангистау Уалихан Бисенкулов одержал победу на профи-ринге в России

Мангистауский спортсмен Уалихан Бисенкулов по прозвищу «Адай» одержал победу на вечере бокса в Москве (Россия), передает lada.kz.
В Москве 15 и 16 ноября прошел вечер профессионального бокса.
В турнире приняли участие боксеры из Казахстана, России, Кубы, Белорусии, Америки, Азербайджана, Кыргызстана, Афганистана, Молдавии.
В поединке соперником Уалихана Бисенкулова «Адай» стал российский боец Сергей Ананьин. Уалихан одержал 12 побед из 14 боев над соперником.
Это был мой первый бой после пятилетнего перерыва. Я продолжу выступать как действующий спортсмен и параллельно тренирую юных боксёров в Актау. Мои воспитанники уже становились чемпионами и призёрами республиканских, международных и областных турниров. В июне я сам завоевал бронзовую медаль на Всемирных играх в штате Алабама (США). Сейчас буду готовиться к следующему поединку, который пройдёт в Баку, - поделился боксер.
Напомним, в профи Уалихан Бисенкулов дебютировал в 2018 году в России. В первом профессиональном бою Уалихан Бесинкулов нокаутировал соперника из Кыргызстана - Самада Абдимоминулы.
Комментарии0 комментарий(ев)