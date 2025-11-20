18+
20.11.2025, 11:22

Выходец из Мангистау Айбек Имашев объявил о своём уходе с поста исполнительного директора Федерации дзюдо РК

Спорт

Исполнительный директор Федерации дзюдо Казахстана Айбек Имашев официально заявил о том, что покидает свой пост, передает Lada.kz.

Фото архив Lada.kz
Фото архив Lada.kz

Айбек Имашев занимал одну из ключевых позиций в структуре федерации  третью по значимости после президента и генерального секретаря. На протяжении последних лет именно он принимал часть стратегически важных решений, влияющих на развитие отечественного дзюдо.

В комментарии для Lada.kz Айбек Имашев пояснил:

«Да, покинул пост. Два года отработал. Постоянно сидеть на одном месте, думаю, не совсем правильно. Решил проверить себя и направить энергию в другое русло. Всё согласовано».

Свои дальнейшие планы в карьере теперь уже экс-исполнительный директор организации не спешит раскрывать.

Айбек Имашев родился в 1992 году в Мангистауской области. Мастер спорта международного класса, признанный спортсмен, одерживал победы на чемпионате Азии, Кубке мира и Кубке Европы.

В ноябре 2023 года Айбек Имашев был назначен на должность исполнительного директора Федерации дзюдо Казахстана.

