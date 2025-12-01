Мужская команда «Каспия» сыграет с «Астаной» в Актау

Фото с сайта pixabay.com

Во вторник и среду, 2 и 3 декабря, в Актау состоятся очередные матчи Чемпионата Казахстана среди команд Национальной лиги сезона-2025. Мужская команда «Каспия» сыграет дома с одним из лидеров казахстанского баскетбола – БК «Астана».

Игры пройдут в спортивном комплексе «Halyk Arena» , расположенном в 17 микрорайоне, начало – в 19:00 часов.

Вход свободный.

Жителям и гостям города предлагают поддержать актаускую клуб.

Напомним, на этих выходных женская баскетбольная команда «Каспия» играла с представительницами БК «Жетiсу» из Талдыкоргана. Первая встреча закончилась в пользу наших спортсменок – 83:60, вторая в пользу соперниц – 71:72.