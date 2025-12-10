Мотокросс «Кубок Каспия» не отменят из-за непогоды в Актау

Мотокросс «Кубок Каспия» состоится в Актау 13 декабря на территории мототрека, как и планировалось. Организаторы соревнований приглашают жителей города поддержать спортсменов, передает Lada.kz .

Фото организаторов мероприятия

Организаторы мотокросса сообщили Lada.kz, что несмотря на ухудшившиеся погодные условия, турнир, запланированный на 13 декабря, состоится.

Мероприятие пройдет на территории мототрека «Восточный», который расположен напротив здания АО «КазАзот».

Открытие мотокросса начнется в 12:00 часов.

Организаторы «Кубка Каспия» приглашают жителей Актау поддержать спортсменов.

По информации «Gismeteo», 13 декабря синоптики прогнозируют в областном центре пасмурную погоду с дождем. Температура днем составит +9°C.

Напомним, ранее сообщалось, что в турнире примут участие представители Актау, Актобе, Петропавловска, Костаная и Кокшетау. Соревнования будут проходить по нескольким классам: среди детей и юниоров, леди-байкеров, а также среди профессионалов и ветеранов.