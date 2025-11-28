В Актау пройдет мотокросс «Кубок Каспия»

Мотокросс в Актау пройдет 13 декабря на территории мототрека. Участие в нем примут не только местные байкеры, но и спортсмены из других регионов страны, передает Lada.kz .

Фото организаторов мероприятия

В честь Дня Независимости Казахстана в Актау состоится мотокросс «Кубок Каспия». В турнире примут участие спортсмены из Актау, Актобе, Петропавловска, Костаная и Кокшетау.

Мероприятие пройдет 13 декабря на территории мототрека «Восточный», который расположен напротив здания АО «КазАзот».

Соревнования будут проходить по нескольким классам: среди детей и юниоров, леди-байкеров, а также среди профессионалов и ветеранов.

Открытие мотокросса начнется в 12:00 часов.

Организаторы «Кубка Каспия» приглашают жителей Актау поддержать спортсменов.

Гостей мероприятия ждут зрелищные заезды, мощный звук моторов, атмосфера настоящего мотоспорта и множество конкурсов. Также будут проведены показательные заезды по автокроссу, - отметили организаторы.

Напомним, в Актау 1 мая 2022 года открыли мототрек. Он оборудован трамплинами и крутыми поворотами, его протяжённость составляет 1,5 километра. Также на территории объекта есть биотуалет, беседка, площадка для зрителей и стартовая линия.