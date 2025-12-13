Футзалист из Актау оформил хет-трик в матче против «Караганды»

Фото: кадр видео

Вечером 12 декабря в спортивном комплексе «Аманат» (Караганда) прошел напряженный и результативный матч между футзальными командами «Каспий» и «Караганда».

За актаускую команду выступили подопечные тренера футзального центра «Каспий» Жаксылыка Алишбаева, которого, к слову, признали лучшим тренером ноября.

На 5-й минуте счет открыл актуский футболист Ерлан Каракулов, после чего игра стала стремительно набирать обороты. На 14-й минуте забил Газиз Нагашыбай, на 16-й – Дулат Абдрахманов. Затем свое мастерство продемонстрировал Давуд Штибегов, оформивший три гола: на 19-й, 21-й и 30-й минутах.

Также в составе «Каспия» отличился Батырхан Кенжегали, забивший два мяча – на 27-й и 36-й минутах.

Несмотря на активный ответ соперника, матч завершился победой актаусцев – 8:5.

Напомним, ранее актауский клуб официально оформил победу в Первой лиге Казахстана сезона-2025, досрочно обеспечив выход в Казахстанскую Премьер-Лигу.