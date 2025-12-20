18+
20.12.2025, 16:57

После уроков - для всех: жители Мангистау смогут посещать школьные спортивные объекты

Спорт 0 496 Сергей Кораблев

В Мангистауской области школьные спортивные объекты станут доступнее для жителей, сообщили в управлении образования региона. В рамках национального проекта «Школы будущего» спортплощадки и залы новых школ будут открыты для свободного посещения в неучебное время, передаёт Lada.kz.

Фото управления образования Мангистауской области
Фото управления образования Мангистауской области

Как сообщили в областном акимате, по поручению акима Мангистауской области Нурдаулета Килыбая спортивные площадки школ, открытых в рамках проекта «Школы будущего», будут доступны для жителей в утреннее и вечернее время, а спортивные залы — в вечерние часы. Это позволит детям и подросткам регулярно заниматься спортом и вести активный образ жизни.

Отмечается, что использование школьных спортивных объектов будет организовано без ущерба для учебного процесса, внутришкольных мероприятий и работы спортивных секций. В зависимости от возможностей конкретных учебных заведений спортплощадки будут открываться утром и вечером, предоставляя условия для занятий футболом, бегом и другими видами спорта.

Кроме того, школьные спортзалы в вечернее время также будут доступны для жителей. В целях обеспечения безопасности будет вестись контроль за чистотой, освещением и техническим состоянием спортивных объектов.

Жителей просят соблюдать установленные правила поведения на территории школ и следить за безопасностью детей.

6
0
0
