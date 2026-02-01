Мангистауские спортсмены покорили пьедестал на чемпионате Атырау

Россыпь медалей разного достоинства привезли мангистауские спортсмены из Атырау, где проходил открытый чемпионат Атырау по киокушинкай-кан каратэ среди детей, юношей, девушек и юниоров, передаёт Lada.kz .

Фото предоставлено участниками соревнований

Спортивное мероприятие, организованное федерацией киокушинкай-кан каратэ Атырауской области, проходило с 29 по 30 января и собрало 380 участников из разных городов Казахстана.

Сборную Мангистауской области представляли бойцы под руководством главного тренера Джанибека Джулдасова, а также тренеров Андрея Шорина, Акбот Адиловой, Бакжана Сайлау, Рахата Саматулы, Бекжана Аманкосова и Мукагали Адиганова. По итогам двухдневных поединков спортсмены показали достойный результат.

Золотые медали завоевали: Альяна Онайбай, Марлен Дусенбай, Курбан Турсынжан, Ерсин Жарылгап, Амир Алмасхан, Аяла Нурмухаммед, Амина Дархан, Аксункар Акназарова, Нүрсат Утеген, Нурым Хамитулы, Лиза Сайдамирова, Милана Пискунова, Валерия Дубовицкая, Омар Салимов, Томирис Жалгасбай, Айша Рахмет и Адиль Парахатулы.

Серебро домой привезли: Арайлым Онгдасын, Оразбай Нурмухамбет, Айару Жайылхан, Олжас Акжигитулы, Райымбек Алтынбек, Алмат Мурзагалиев, Абзал Алтай, Айлан Мейрман и Баян Хайрулина.

Обладателями наград бронзового достоинства стали: Муслим Рахмет, Шахназ Сагынбай, Айзере Утесын, Алшынбек Құрманалы, Расул Сагын, Саян Бекмурат, Дулат Ердаулетов, Нурсая Далабай, Айсултан Шектыбай, Мейирим Салауат, Нурказы Ахтаев, Инкар Амандык, Ерсултан Бекзат, Айдын Сабитов, Олжас Досмурза, Айару Байбакты, Айназик Амзе, Абылай Нуртай и Исмаил Нурадин.

Участие в чемпионате такого уровня стало важным этапом в спортивной подготовке мангистауских бойцов и подтвердило высокий уровень развития киокушинкай-кан каратэ в Мангистауской области, отметили тренеры по итогам соревнований.